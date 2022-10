Les feuilles mortes tardent à tomber des arbres cette année

Climat : Les feuilles mortes ne se ramassent pas encore à la pelle

Si la chute tardive des feuilles ne paraît pas inquiéter les spécialistes, la sénescence prématurée connue cet été par certains arbres en raison de la sécheresse est plus problématique, ce d’autant que les années précédentes étaient également plus chaudes et plus sèches que la moyenne, risquant de créer un déséquilibre irrémédiable chez les arbres, dont certains pourraient ne jamais se remettre.