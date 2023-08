1er Août: Les feux d’artifice ont fait suer les pompiers de Bâle-Campagne

La nuit du 31 juillet au 1er Août a été chaude dans le canton de Bâle-Campagne où de nombreuses communes fêtaient lundi soir la fête nationale suisse. Les services de sécurité privés, les pompiers ainsi que la police ont dû traiter jusqu’à 5h du matin plus de 50 appels d’urgence. Les appels provenaient non seulement du chef-lieu Liestal mais aussi des communes avoisinantes et d’autres dans tout le canton.