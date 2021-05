Grèce : Les feux de forêt bientôt maîtrisés en Grèce

Les pompiers étaient en passe dimanche de venir à bout de l’incendie qui sévit dans la zone d’habitat naturel protégée de Geraneia à l’ouest d’Athènes.

Les pompiers étaient en passe dimanche de maîtriser totalement le premier incendie d’importance de l’année en Grèce, dans la zone d’habitat naturel protégée de Geraneia à l’ouest d’Athènes, et le gouvernement a promis des aides financières aux sinistrés. Aucune victime n’a été signalée mais une dizaine de maisons ont été endommagées ou détruites et les experts parlent de «catastrophe écologique immense».

Le sinistre, parti mercredi soir des côtes du golfe de Corinthe, est «l’un des incendies les plus importants des 20-30 dernières années, survenu ce mois-ci, si tôt dans la saison» selon les pompiers. Les flammes ont brûlé plus de 55 km2 de pinèdes. Selon le journal de gauche Avghi, la forêt dense et jusqu’alors préservée a brûlé à 54% et 6,1% du massif appartenait à des zones protégées par le réseau Natura 2000, qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une faune et une flore exceptionnelles.