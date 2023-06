Amérique du Nord: Les feux de forêt canadiens font suffoquer le nord-est des Etats-Unis

Les incendies au Canada ont continué jeudi de charrier leur fumée jusque dans le nord-est des États-Unis, un épisode de pollution atmosphérique rare qui touche plus d’une centaine de millions d’Américains et constitue «un rappel brutal des conséquences du changement climatique», selon Joe Biden.

«Angoissante»

D’impressionnantes images de New York plongée dans une lumière orangée ont circulé mercredi, bien que le ciel y soit plus clair jeudi. «Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça», a dit Linda Juliano, 65 ans, en acceptant l’un des millions de masques distribués aux New-Yorkais. «Cela m’a beaucoup fait penser au 11-Septembre, de voir le ciel rempli de fumée», a-t-elle confié à l’AFP, jugeant la situation «angoissante».

Tout comme celui de Washington, les zoos du Bronx et de Central Park ont été fermés, et les élèves des écoles publiques de New York suivront leurs cours à distance vendredi. Aux aéroports de New York (LaGuardia, Newark) ou encore de Philadelphie, les vols ont subi des retards liés à la faible visibilité, a fait savoir l’Agence de l’aviation civile, la FAA.