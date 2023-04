Sous la pluie ou dans un tunnel: Les feux de jour suffisent-ils dans ce cas?

Depuis que toutes les nouvelles voitures sont équipées de feux de jour, on roule souvent sans feux arrière dans les tunnels, le brouillard ou sous la pluie. Mais est-ce autorisé - et pourquoi les feux arrière restent-ils éteints?

Question d'un lecteur de «20 minutes»

Ma question concerne les feux de jour. J'ai toujours appris qu'une voiture doit être éclairée de l'avant et de l'arrière, ce qui est rarement le cas par temps de brouillard ou dans les tunnels. Est-ce que la législation a changé?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

Les lois sont restées les mêmes. Sauf que, malheureusement, trop d'automobilistes font confiance au capteur de lumière automatique de la voiture pour y remédier. Or, ce capteur détecte souvent mal la pluie et le brouillard. La règle de base est la suivante: en cas de mauvaise visibilité due à la pluie, à la neige ou au brouillard, dans les tunnels, au crépuscule et dans l'obscurité, il faut rouler avec les feux de croisement (en cas de mauvaise visibilité, au choix avec les feux de position ou les feux de croisement, plus le feu antibrouillard). Si le capteur de lumière ne commute pas, il faut le faire manuellement. C'est également important, car il peut arriver que le commutateur d'éclairage soit par inadvertance en position éteinte au lieu d'être automatique et qu'il existe des voitures avec des feux de jour, mais sans capteur de lumière.

Des feux arrière allumés seraient en contradiction avec l'idée des feux de jour. Experts en mobilité de Viva

L’absence de feux de croisement peut coûter de l'argent: la nuit et dans les tunnels, rouler avec les feux de jour au lieu des feux de croisement peut donner lieu à une amende de 40 francs. En cas de mauvaise visibilité, l’infraction sera dénoncée. On est alors en droit de se demander pourquoi les feux de jour n'allument pas au moins les feux arrière, afin que les voitures des conducteurs distraits soient bien visibles de l'arrière. Parce que cela irait à l'encontre de l'idée de base selon laquelle les feux diurnes offrent une meilleure visibilité en journée, tout en maintenant les feux de stop bien visibles (plus de contraste sans feu arrière), sans augmenter la consommation d'électricité, donc de carburant.

Allumer les feux de position de jour est une double erreur. Experts en mobilité de Viva

D'ailleurs, les feux de jour peuvent techniquement même être allumés de manière à ce que les feux arrière soient également allumés. Il existe certains modèles qui utilisent cette option pour des raisons de design. En outre, les feux de position sont étonnamment souvent allumés de jour au lieu des feux diurnes. Les feux arrière sont certes allumés, mais c'est une double erreur: à l'avant, les feux de position, nettement plus sombres, n'augmentent que très peu la visibilité, voire pas du tout, et cela n’épargne pas de devoir passer aux feux de croisement dans l'obscurité, dans les tunnels et en cas de mauvaise visibilité, ni des amendes pour les personnes roulant avec des feux de position.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».