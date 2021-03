Australie : Les feux ont projeté autant de fumée qu’une éruption volcanique

La quantité de fumée dégagée dans la stratosphère par les feux australiens de 2019-2020 est comparable à celle entraînée par la deuxième plus grosse éruption au XXe siècle.

«Nous avons été extrêmement surpris» par ces résultats, a confié à l’AFP Ilan Koren, l’un des deux coauteurs de l’étude et professeur au Weizmann Institute of Science en Israël.

La quantité de fumée est comparable à celle entraînée par l’éruption du Mont Pinatubo en 1991 dans les Philippines, la deuxième plus grosse éruption au XXe siècle.

Trois facteurs

La fumée «a quitté l’Australie par l’est, et est revenue sur l’Australie depuis l’ouest au bout de deux semaines, c’est incroyable», a déclaré le chercheur. «Je n’ai jamais vu une telle injection (de fumée) dans la stratosphère.»

Elle a atteint cette hauteur à cause d’une combinaison de trois facteurs, selon l’étude. D’abord, l’intensité des feux. Ensuite, le fait qu’une partie d’entre eux aie été située très au sud, là où la limite entre la troposphère et la stratosphère est plus basse. Enfin, car ils se situaient également près d’une région de fortes tempêtes, ce qui a contribué à élever les fumées en altitude.