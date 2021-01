France : Les fèves très coquines de ces galettes font un carton

Un boulanger du Grand Est a eu l'idée de remplacer les fèves traditionnelles par des figurines classées X. L'opération est un succès.

Des mini-pénis au design plus coloré que vulgaire, il n'en fallait pas plus pour créer un véritable buzz. Le boulanger raconte qu'une cliente est venue acheter cinq galettes et des fèves en plus. Bien évidemment, les clients ont la possibilité de choisir s'ils optent pour le dessert classé X ou pour une galette plus classique. Le professionnel glisse à nos confrères que quelques confusions ont pu avoir lieu. On imagine bien la surprise des gourmands devant cette fève assez hors du commun...