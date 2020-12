Intempéries : Les Fidji balayées par le super cyclone Yasa

Le super cyclone de catégorie 5 a détruit des villages lors de son passage, jeudi, mais aucune victime n’a été signalée pour l’instant.

Le cyclone Yasa qui a frappé les îles Fidji jeudi a détruit des villages entiers mais sans faire aucune victime pour l’instant, selon les services de secours locaux. Ce super cyclone de catégorie 5, un des plus puissants à avoir atteint les Fidji, a touché terre jeudi soir sur la deuxième plus grande île de l’archipel, Vanua Levu, avec des vents pouvant atteindre 345 km/heure.

«De nombreux villages signalent que toutes leurs maisons ont été détruites», a indiqué à l’AFP la représentante pour les Fidji de l’ONG Save the Children, Shairana Ali. «Des écoles ont été endommagées et des toits emportés mais pour l’instant on ne nous a pas signalé de morts ni de blessés», a-t-elle ajouté.

Appels à la prudence

Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama avait averti que ce cyclone était d’une ampleur telle que l’ensemble de l’archipel devrait en ressentir les effets. Les dégâts, avait-il estimé, pourraient être plus graves encore que ceux provoqués en 2016 par le cyclone Winston qui avait fait 44 morts. «Plus de 850’000 Fidjiens se trouvent sur la trajectoire du cyclone, soit plus de 95% de la population», avait-il dit.

Réchauffement climatique

Engagé de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre a de nouveau imputé à la montée des températures ces puissants cyclones, qui étaient auparavant beaucoup plus rares. «Le monde se réchauffe, et ces tempêtes se renforcent», a-t-il déploré. «Chacun d’entre nous doit prendre au sérieux ces catastrophes alimentées par le climat».

L’agence météorologique Weatherwatch, basée en Nouvelle-Zélande, a indiqué que Yasa était un des cyclones les plus puissants observés dans le Pacifique Sud, et qu’il s’étendait sur une largeur de 300 km. Son impact devrait être plus fort que celui du cyclone Harold, également de catégorie 5, qui avait en avril semé le chaos aux îles Salomon, mais aussi au Vanuatu, aux Fidji et aux Tonga.