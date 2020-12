Brexit : Les files de camions vers le Royaume-Uni s’allongent en France

En prévision de la fin de la période de transition, Les Britanniques «sont en train de remplir leurs stocks comme jamais», provoquant des bouchons gigantesques dans le Pas-de-Calais.

«Le plan de gestion du trafic n’est pas à la hauteur des enjeux et on n’est pas encore au Brexit, cela promet! C’est catastrophique depuis deux semaines et cela le sera jusqu’à la fin de l’année», a ajouté M. Rivéra. Des transporteurs qui travaillent avec la Grande-Bretagne depuis une trentaine d’années «n’ont jamais connu de tels volumes», rapporte-t-il.