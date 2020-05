Coronavirus

Les files de sans-papiers à Genève secouent la Suisse

Des villes comme Zurich, Berne ou Bâle distribuent aussi de la nourriture aux personnes qui en ont besoin, mais on ne voit pas des files sur la voie publique comme à Genève.

Les files de sans-papiers à Genève ont ébranlé plus d'un Suisse. A Zurich, Bea Schwager, qui dirige le point de contact avec cette population, se dit secouée: «on n'a pas l'habitude de voir de telles images en Suisse».

Six heures d'attente

Les partenaires s'inquiètent face à l'augmentation, chaque semaine, du nombre de personnes fragilisées par la crise liée au Covid-19 qui attendent pendant des heures pour ces colis, tout en saluant la solidarité des donateurs, a indiqué samedi la Ville de Genève, qui a coordonné l'opération. Certaines personnes ont patienté pendant six heures.

