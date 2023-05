Pêche: Les filets fantômes, fléau invisible des océans

Le problème est connu depuis les années 1960, quand les flottes de pêche ont commencé à troquer leurs filets en fibre naturelle pour le plastique. Plus efficaces et plus maniables, les engins de pêche (casiers, sennes, chaluts, filets) ont aussi vu leur espérance de vie en mer s’accroître considérablement. Qu’il soit perdu ou volontairement abandonné, le filet en nylon va dès lors rester pêchant pendant des mois, voire des années, piégeant tortues, phoques, baleines, dauphins et oiseaux de mer.

Bientôt un filet biodégradable?

L’estimation, souvent reprise, de 640’000 tonnes d’engins de pêche perdus ou abandonnés par an est sans doute exagérée, selon une étude. Il n’en reste pas moins que le problème est omniprésent dans tous les océans du monde. Une enquête de sciences participatives a ainsi permis de recenser 27’000 engins ou débris d’engins de pêche sur le littoral français en seulement deux ans, entre la Bretagne et les Hauts-de-France.

Non loin de là, à Brest, l’entreprise Fil&Fab tente, elle, de structurer une filière de recyclage de filets avec les ports français. «On recycle la matière en granulés et on la revend aux industriels de la plasturgie», explique Théo Desprez, qui évalue le marché français entre 800 et 1000 tonnes par an.