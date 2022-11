Suisse : Les filières bilingues ont le vent en poupe

L’étude révèle encore qu’il existe de grandes différences entre les régions linguistiques concernant les langues d’immersion: «dans les cantons bilingues et le canton trilingue des Grisons, le choix se fait plus facilement sur une langue nationale: 84% dans les cantons de Berne, Fribourg et Valais et 81% dans les Grisons»