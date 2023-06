Violences sexuelles: Les filles davantage exposées à l’inceste, selon une étude française

«Domination masculine»

«Les agresseurs sont très majoritairement des hommes, ce qui renvoie à la domination masculine», commente auprès de l’AFP Nathalie Bajos, sociologue et démographe à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), co-autrice de la dernière étude.

Pour les femmes, une violence intra-familiale sur trois (32,7%) a été commise par le père ou le beau-père. Les agresseurs sont ensuite les oncles (17,9%), les cousins (14,4%) et les frères (14,1%). Pour les hommes, les frères (21,8%) sont les principaux agresseurs, suivis des pères ou beaux-pères (20,7%), des cousins (17,8%) et des oncles (16,7%).

Les personnes qui déclarent avoir été agressées sexuellement par un membre de leur famille l’ont été plus jeunes que les victimes de personnes extérieures au cercle familial: plus de la moitié d’entre elles avaient moins de 11 ans, constate l’Ined.

Mieux écouter

Plus de cinq ans après le mouvement planétaire de dénonciation des violences sexuelles #Metoo, révéler des faits subis pendant l’enfance ou l’adolescence reste «difficile»: 51,4% des femmes et 39% des hommes concernés indiquent en avoir déjà parlé. Parmi les personnes qui disent n’en avoir jamais parlé, certaines ont essayé de signaler la situation «sans susciter de réactions dans l’entourage».

À noter, plus les personnes sont jeunes, plus elles déclarent avoir déjà parlé de leur agression: 59,6% des femmes et 52,2% des hommes de 18 à 24 ans contre 42,4% des femmes et 25% des hommes de plus de 60 ans ont ainsi déjà évoqué les violences sexuelles subies pendant l’enfance, le plus souvent à l’un de leurs proches, détaille l’étude.