Suisse : Les filles davantage hospitalisées pour des troubles mentaux

«Entre 2020 et 2021, les hospitalisations pour troubles mentaux et du comportement ont augmenté de 26% chez les filles et jeunes femmes de 10 à 24 ans et de 6% chez les hommes du même âge», relève une analyse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur les traitements pour troubles psychiques chez les jeunes en 2020 et 2021.