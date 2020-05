Jaimie Alexander

«Les filles, faites du catch!»

Ado, l’actrice Jamie Alexander a pu s’affirmer et trouver confiance en elle en se dépensant physiquement sur un ring.

J'ai connu une enfance un peu mouvementée, c'est certain avec autant de garçons autour de moi. D'autant que j'étais aussi la fille la plus grande de mon école. J'ai vite développé une mentalité de battante et j'ai appris le catch ce que je n'ai jamais vu comme un sport réservé aux gars. Adolescente, j'ai découvert que plus de 80 écoles de ma région avait des équipes féminines de catch. Cela m'a servi dans ma carrière puisqu'on m'a souvent offert beaucoup de rôles d'action comme dans «Blindspot». Je n'aurais jamais pensé que la série durerait 5 saisons et qu'elle séduirait autant de fans à travers le monde. Incarner cette femme mystérieuse et tatouée a été un bonheur. Et j'ai adoré les scènes d'action. Les filles, faites du catch! C'est top pour apprendre à s'affirmer et prendre confiance en soi.