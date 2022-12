Bruce Willis est au plus mal

Bruce Willis au plus mal : «Les filles ne peuvent pas imaginer Noël sans lui»

La maladie de l’acteur, qui affecte ses capacités à s’exprimer et à comprendre l’autre, aurait atteint un tout autre niveau. «Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas qu’il saisisse beaucoup de ce que les autres disent. Il y a des jours où ils voient des aperçus de l’ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés. Il semble qu’il s’éloigne de plus en plus d’eux, et cela leur brise le cœur», a-t-elle révélé.