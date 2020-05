Melissa Barrera

«Les filles sont les vrais boss»

Dans la série «Vida», l’actrice mexicaine Melissa Barerra n’a pas peur de se dénuder pour des causes qui lui tiennent à cœur.

J'ai eu la chance d'être engagée pour la série «Vida» qui suit la vie de deux sœurs d'origine latine dans un quartier latino de Los Angeles. Moi j'ai grandi avec trois sœurs, ma mère et ma grand-mère et nous sommes toutes passionnées de chant donc il y a constamment de la musique à la maison. J'ai participé à la version mexicaine de «Star Academy» qui s'appelle «La Academia» puis enchaîné des séries TV en espagnol.

Non je suis l'opposé d'elle, mais je l'admire. Dans le premier épisode, Lyn revient dans son quartier pour l'enterrement de sa mère et se retrouve quelques minutes après avec son ex qui lui fait l'amour. Lyn assume son corps et ce qu'elle en fait. J'aimerais être aussi courageuse, voire aussi dingue qu'elle.