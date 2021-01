■ «Atlas» Mercredi soir, cette fiction du Tessinois Niccolo Castelli a ouvert le Festival. Diffusé simultanément sur le site des Journées de Soleure et sur la RTS, la SRF et la RSI, «Atlas» est à voir en replay, gratuitement. On y suit Allegra, passionnée d’escalade qui tente de se remettre d’un attentat terroriste auquel elle a survécu, mais qui a coûté la vie à ses amis. Un drame intense, dans lequel l’actrice principale Matilda De Angelis (vue dans «The Undoing» avec Nicole Kidman et Hugh Grant, et «L’incroyable histoire de l’île de la Rose» sur Netflix) irradie.