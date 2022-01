Les films et séries les plus regardés en 2021

Écrans : Les films et séries les plus regardés par les Romands en 2021

Quels longs métrages et feuilletons ont été plébiscités en Suisse romande durant les douze derniers mois? Réponse dans nos diaporamas.

Quels ont été les dix films les plus regardés par les Romands en direct, en replay ou enregistré en 2021? Voici le top établi par blue TV.

Les statistiques établies par Swisscom le montrent: les Romands ont des goûts plutôt éclectiques en matière de petit écran. Le poids lourd du marché de la télévision en Suisse (1,5 million de clients) a publié ses top 10 des émissions, séries et autres films qui ont été les plus consommés en 2021 par les téléspectateurs romands, que ce soit en direct, en replay ou après avoir été enregistrés via blue TV.