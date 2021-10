Les films qui sortent ce 27 octobre 2021

Virginie Efira, Guillaume Canet et Laetitia Casta (de g. à dr.) dans «Lui». DR

«Last Night in Soho», d’Edgar Wright

Star des échecs dans la série Netflix «Le jeu de la dame», Anya Taylor-Joy est de retour sur grand écran dans le nouveau film horrifique du britannique Edgar Wright, qui pointe la misogynie dans les années 1960. Lisez notre article pour en savoir davantage!

«The French Dispatch», de Wes Anderson

Après «Moonrise Kingdom», «The Grand Budapest Hotel» et «L’Île aux chiens», Wes Anderson revient avec un film bonbon très bavard, décousu, qui ne reprend jamais son souffle et qui réunit un nombre incalculable de stars. Lisez notre article pour en savoir plus!

«Barbaque», de Fabrice Eboué

Sophie (Marina Foïs) et Vincent (Fabrice Eboué) sont mariés et bossent ensemble à la boucherie. Un jour, Vincent tue accidentellement un végan… Pour en savoir plus, lisez notre article sur cette comédie juteuse!

«La fracture», de Catherine Corsini

Un soir de manif de Gilets jaunes, l’hôpital public se retrouve pris d’assaut. Alors que l’attente est interminable et que tout le monde est à bout, le ton monte entre un manifestant blessé (Pio Marmaï, que l’on avait interviewé à Cannes après la présentation du film) et une patiente dont le couple est au bord de la rupture (Valeria Bruni Tedeschi). Malgré la violence de ce qu’il montre, «La fracture» parvient à faire rire avec des situations rocambolesques et des répliques exquises. Lauréate de la Queer Palm au dernier Festival de Cannes, cette tragicomédie est pleine de suspense et d’humanité, riche d’un panel de profils – patients et soignantes – fort intéressants. Le combo entre la froideur de Marina Foïs, la folie de Valeria Bruni Tedeschi et le sanguin Pio Marmaï fait mouche. Note: ***

«Lui», de Guillaume Canet

Artiste torturé aussi désaccordé que son piano, Guillaume Canet s’isole dans une maison sur une île bretonne. Il fait venir ses proches dans son monde imaginaire (sa femme, son amante, son fils, ses parents, son meilleur pote et même lui-même) pour qu’ils règlent leurs comptes, percent les abcès et les non-dits. Après «Nous finirons ensemble», suite des «Petits mouchoirs», et avant «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu», annoncé pour 2022, Guillaume Canet nous livre une réflexion sur les rapports humains pleine de poncifs, autocentrée, barbante et mal interprétée. Il n’y a pas grand-chose à garder - pour ne pas dire que tout est à jeter. Note: *

«Lynx», de Laurent Geslin

Photographe animalier, Laurent Geslin a suivi une famille de lynx au fil des saisons, dans les montagnes jurassiennes. Entre l’apprentissage des techniques de chasse et les dangers qui guettent le plus grand félin d’Europe, sûr que les images en mettront plein les mirettes! Pas vu.

«Le CHeval de chez nous», de Claude Schauli

«Et au milieu coule le Doubs», «Chez Simone et Patricia», «L’homme de la forêt»… le documentariste Claude Schauli n’en finit pas de chanter le Jura. Il consacre son nouveau film au CHeval de chez nous. CHeval avec deux lettres capitales, pour bien marquer que «chez nous», c’est la Suisse. Car le franches-montagnes est la seule race chevaline reconnue par la Confédération comme typiquement suisse. À l’affiche aux quatre coins de la Suisse romande. Pas vu.

«Malmkrog», de Cristi Puiu

Nikolai met son domaine à la disposition de quelques amis, organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, parmi lesquels un politicien et un général de l’armée Russe, le temps s’écoule entre repas gourmets, jeux de société, et d’intenses discussions sur la mort, le progrès ou la morale. Les heures passent et les esprits s’échauffent… La comédienne principale Agathe Bosch sera présente pour discuter du film ce vendredi 29 octobre 2021 après la séance de 19h aux Cinémas du Grütli à Genève. Pas vu.

«Ghosts», d’Azra Deniz Okyay

Istanbul, dans un futur proche. Alors qu’une coupure d’électricité menace de plonger la ville dans le chaos, quatre destins vont s’entrechoquer… Pas vu.

Et encore

«Army of Thieves», de Matthias Schweighöfer

Préquel d’«Army of the Dead» de Zack Snyder, sorti en mai 2020 sur Netflix, «Army of Thieves» est centré sur le personnage de Ludwig Dieter, employé de banque, qui est recruté par une mystérieuse femme pour aller braquer des coffres-forts inviolables à travers l’Europe. À découvrir dès vendredi 29 octobre 2021 sur la plateforme de streaming.

Vevey International Funny Film Festival (VIFFF)