Les filtres beauté d’Instagram accusés de racisme sournois

«Pour être belle, selon les critères édictés par la société, il faut avoir le «visage Instagram». C’est-à-dire celui qui est généré par les filtres de la réalité augmentée sur les réseaux sociaux: une peau claire, des pommettes hautes, des yeux de chat, de longs cils, un petit nez et des lèvres pulpeuses. De manière plus insidieuse, les filtres peuvent aussi éclaircir la couleur de la peau et gommer des traits ethniques (nez épatés, yeux bridés) pour correspondre à cette norme.» Dans un article publié lundi sur le site du magazine américain «Nylon», la journaliste Sara Li dénonce un racisme sournois.