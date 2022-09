Football: Les finalistes de l’Europa League corrigés

Mohammed Kudus a inscrit le troisième but de l’Ajax.

Les Rangers avaient déjà pris quatre buts le week-end dernier face au Celtic, ils en ont pris trois en une grosse demi-heure, mercredi. Le pauvre Sands a d’abord dévié la trajectoire de la frappe de Berghuis (32 e ). Puis le milieu Kudus, aligné en pointe, s’est fabriqué un but tout seul du pied gauche (33 e ).

En fin de rencontre, Bergwijn a donné encore plus d’ampleur au score en marquant dans le but vide (79e). Mais l’attaquant s’est semble-t-il fait un claquage au mollet sur sa réalisation. Cela reste un départ idéal pour l’Ajax dans cette phase de groupe avant le choc entre Naples et Liverpool.