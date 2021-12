Vaud : Les finances cantonales demeurent au top

L'agence S&P Global Ratings annonce que la note à long terme « AAA » attribuée au canton de Vaud est reconduite.

Elle constate «une très bonne gestion financière du canton, un cadre institutionnel extrêmement prévisible et favorable aux cantons suisses et une économie locale riche et diversifiée». Dès lors, elle estime que Vaud «maintiendra des performances budgétaires adéquates et un très faible niveau d’endettement, malgré les pressions découlant de la pandémie».