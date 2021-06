Suisse - Les finances publiques en mauvaise santé à cause du coronavirus

Baisse conséquente des recettes fiscales et vague d’endettement: une étude de PwC Suisse (lire encadré) a examiné les conséquences financières de la crise du coronavirus sur les cantons, les villes et les communes de Suisse. Elle s’est également penchée sur les répercussions concrètes de la pandémie.

Sans grande surprise, les cantons, les villes et les communes s’attendent à des recettes fiscales en net recul pour 2020 et 2021. Premier constat: les pertes des recettes des personnes morales (-23% pour les cantons et -16,6% pour les villes) sont plus fortes que celles des particuliers (-1,1% pour les cantons et -1,6% pour les villes). Les chercheurs pensent que cela est dû au fait que les entreprises sont plus fortement exposées aux risques financiers liés à la crise sanitaire. Contrairement aux firmes, les particuliers touchent en effet des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. En cas de licenciement, ils sont pris en charge par l’assurance chômage ou le service d’aide sociale.