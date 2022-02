Palmarès de l’Association transports et environnement – Les firmes accordent toujours plus d’importance à la mobilité durable

Déplacements pendulaires du personnel, gestion de la flotte de véhicules d’entreprises ou encore voyages d’affaires: les entreprises peuvent agir à plusieurs niveaux pour promouvoir la mobilité écologique. Pour la deuxième fois, l’Association transports et environnement (ATE) a réalisé un sondage annuel à ce sujet auprès de 30 entreprises issues de toute la Suisse et de tailles diverses.

Premier constat, réjouissant: la question de la sauvegarde du climat gagne en importance auprès de nombreuses entreprises. Les trois plus grandes firmes ayant participé au sondage – CFF, Swisscom et SwissRe – ont obtenu une bonne note globale. La Banque cantonale valaisanne ou encore Skan AG (notamment active dans le domaine de la technologie d’isolation) font un peu moins bien (voir plus bas).

Selim Egloff, responsable du projet auprès de l’ATE, tient tout de même à préciser que toutes les entreprises sondées se sont «finalement assez bien placées». Et d’ajouter: «Cela montre que la question d’une mobilité écologique est très présente dans nombre d’entreprises et que celles-ci ont déjà pris diverses mesures d’encouragement. Leur engagement pour une mobilité écologique est sincère.»

Le sondage met en lumière les efforts concrets réalisés par les entreprises. Ainsi, SwissRe accorde des primes financières aux personnes qui se rendent au travail à pied ou à vélo et elle met à disposition un local d’entretien des vélos. Swisscom et les CFF, elles, se sont engagées à opter pour des motorisations neutres pour le climat dans le renouvellement des quelque 500 véhicules de leur parc de voitures et d’utilitaires, et ce à l’horizon 2030 et 2040 respectivement. D’autres entreprises ont déjà fait le pas, comme la Banque cantonale d’Obwald, qui a opté pour le tout-électrique.