Coronavirus : Les fitness valaisans luttent contre leur fermeture

Après les décisions pour lutter contre la pandémie, prise mercredi par le Conseil d’État valaisan, la fronde s’organise.

Des fitness indépendants du Valais romand contestent la décision du Conseil d’État de fermer leurs salles. Ils vont déposer un recours de droit administratif auprès du tribunal cantonal. Face à la hausse rapide des cas de coronavirus en Valais, le Conseil d’État a décidé de serrer la vis mercredi. Parmi les mesures prises figurent notamment l’interdiction de rassemblement de plus de dix personnes tant dans l’espace public que privé, et la fermeture des lieux de divertissement et de loisirs dans lesquels sont comptés les fitness.