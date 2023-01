La Chaux-de-Fonds (NE): Les flammes ont causé de gros dégâts

Il était précisément 7h51 quand la centrale neuchâteloise d’urgence était avisée qu’un feu s’était déclaré au numéro quatre de la rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds. Sur place, des flammes sortaient de deux fenêtres du deuxième étage. Trois personnes étaient présentes dans l’immeuble de trois étages. Elles ont pu être évacuées et prises en charge par l’unité neuchâteloise d’intervention psychosociale. Si aucun blessé n’est à déplorer, une personne âgée a été incommodée par la fumée et les dégâts matériels sont considérables.

Dans le quartier, les rues du Parc, de la Serre et de la Jardinière ont été fermées à la circulation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. A noter qu’un important dispositif a été déployé: 14 pompiers, appuyés par 12 sapeurs volontaires, quatre camions et deux véhicules légers; cinq patrouilles, deux inspecteurs et un officier de permanence pour la police; deux ambulances et le SMUR. Enfin, le service du domaine public de la ville de La Chaux-de-Fonds a dépêché huit agents.