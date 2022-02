Suisse – A deux semaines de la Saint-Valentin, les fleurs coupées se vendent à prix d’or

Suisse : À deux semaines de la Saint-Valentin, les fleurs coupées se vendent à prix d’or

Fête des amoureux oblige, la demande de bouquets va exploser. Or, les coûts de production en serres prennent l’ascenseur à cause de la répercussion de la hausse du prix du mazout.

La Saint-Valentin arrive à grands pas. Et cette année, il faudra mettre la main plus profondément dans le porte-monnaie pour acheter un bouquet le 14 février. Les raisons? D’un côté, la hausse du prix du mazout, et par conséquent celui du chauffage des serres. De l’autre, l’augmentation des taxes d’importation durant la pandémie.

Suivre les prix comme le lait sur le feu

Michel Ettmann, directeur de la bourse aux fleurs de Berne explique: «En ce moment, nous devons regarder les prix presque tous les jours. Normalement, le prix des fleurs coupées ne bouge que toutes les quatre semaines. Actuellement, les prix sont entre 5 et 15% plus élevés.» Ces coûts se répercutent chez les fleuristes. En moyenne, c’est entre 20 et 30% plus cher pour des fleurs achetées à l’étranger, aux Pays-Bas ou d’autres pays comme l’Équateur et l’Italie. Pour les roses rouges et les tulipes, la hausse des prix est même de 30 à 35% à l’approche de la Saint-Valentin.