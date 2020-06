«Call of Duty»

Les Florida Mutineers remportent le «week-end de la mort»

L’équipe d’Havok s’est imposée en finale face à Altanta FaZe dimanche lors de la 9e étape de la Call of Duty League.

L’affiche des Minnesota Home Series promettait du très lourd ce week-end, et elle n’a pas déçu. Pour la toute première fois, les cinq meilleurs teams au classement de la Call of Duty League, à savoir Chicago Huntsmen, Atlanta FaZe, Dallas Empire, Minnesota Rokkr et Florida Mutineers, étaient réunies lors de cette 9e étape du circuit (décalée d’une semaine en raison des manifestations aux Etats-Unis). Et contre toute attente, ce sont les Floridiens qui sont allés décrocher la victoire au terme d’une épopée au suspense fou.