Hockey sur glace : Les Flyers et les Canucks se donnent le droit de rêver

Les franchises de Philadelphie et de Vancouver ont réussi à remporter le match qu’elles n’avaient pas le droit de perdre. Rien n’est encore joué.

Les Flyers et les Canucks se sont donné encore le droit d’espérer dans leurs demi-finales de conférences Est et Ouest des play-off de NHL, en réduisant l’écart à 3-2 contre New York Islanders et les Vegas Golden Knights, mardi.