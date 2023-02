Football: Les folies financières ont rythmé le mercato hivernal de Chelsea

Plus de 300 millions d’euros en quelques semaines, voilà la somme exorbitante dépensée par Chelsea lors du dernier mercato hivernal, qui s’est conclu par une dernière folie financière. Les Blues ont engagé la pépite argentine Enzo Fernandez (22 ans), en provenance du Benfica, pour un montant de 121 millions d’euros.

Un prix qui fait de ce transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, détenu jusqu’à présent par Manchester City et les 115 millions déboursés pour Jack Grealish à l’été 2021. Plus intrigant encore, la durée du contrat. Le milieu de terrain, récent champion du monde aurait signé, selon différents médias, un contrat avec le club londonien jusqu’en 2031.