Femmes, Champagne…Les folles nuits de l’ex-PDG de Raiffeisen avec l’argent de la banque

Les temps sont durs pour Pierin Vincenz. Inculpé d’escroquerie qualifiée par le Ministère public zurichois, l’ancien patron de Raiffeisen fait l’objet de nouvelles révélations. Il se serait amusé dans des clubs de strip-tease à grands coups de champagne et de femmes avec l’argent de la banque. Selon le très bien renseigné Inside Paradeplatz , qui a eu accès aux 350 pages de l’acte d’accusation, une bonne partie énumère les dépenses «non justifiées à des fins commerciales» du banquier. L’addition dans ces divers lieux s’élèverait à plus de 250’000 francs.

Et l’ancien PDG ne se serait pas arrêté là. Il aurait également écumé divers cabarets en Suisse alémanique, au Tessin et aussi en Suisse romande, notamment à Genève et à Lausanne (voir détail des dépenses ci-dessous). Le blog financier relève par ailleurs une dépense, aussi payée avec la carte de crédit de Raiffeisen, afin de réparer la suite 507 de l’hôtel Park Hyatt à Zurich. En juin 2014, Pierin Vincenz y aurait passé une nuit avec une danseuse de cabaret qui se serait terminée en dispute. La chambre aurait ainsi été «dévastée» et le montant des frais de remise en état s’est élevé à 3778 francs…