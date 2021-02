L’ancien footballeur anglais Paul Gascoigne en octobre 2019. REUTERS/Craig Brough REUTERS



Paul Gascoigne (53 ans) a perdu son père John en 2018, décédé du cancer. Dans un podcast James English via The Sun, l’ex-star du football anglais vient de revenir sur ce moment tragique.

Il a admis qu’il n’avait pas bien réagi à son décès: «Quand il n’y avait que lui et moi dans la chambre d’hôpital et qu’il est décédé, j’ai sauté sur le lit et je l’ai frappé. Je lui ai donné un coup de tête et un coup de poing. Je me suis ainsi vengé de ce que j’avais subi durant ma jeunesse. Puis, je me suis allongé et je l’ai serré dans mes bras pendant 45 minutes.»

Proche de son père malgré tout

Paul Gascoigne explique que, finalement, son père et lui étaient proches et qu’il aimait l’emmener autour du monde pour qu’il puisse le voir jouer. «J’ai probablement eu avec mon père plus de bons que de mauvais moments. J’ai dû lui acheter environ 80 voitures, 18 bateaux et des maisons. J’ai donné beaucoup d’argent à ma famille.»

Par le passé, alors que son fils sombrait dans les drogues et l’alcool, John a toujours été derrière lui. «Le pire a été la psychose due à la cocaïne, il y a 15 ans, quand ma sœur m’a fait interner. La paranoïa était incroyable. J’avais peur de toucher à la nourriture. Je me souviens d’un jour ou j’étais avec lui et je lui ai dit: Papa, ce f****** type me regarde. Et il m’a répondu: Tu es f****** Paul Gascoigne, bien sûr qu’il f****** te regarde…»

«Je sais que je suis plus heureux quand je ne bois pas. Je peux parfois être un ivrogne triste» Paul Gascoigne