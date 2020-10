En tête de défilé, le secteur de la santé était massivement représenté. «Applaudies au balcon, demain sous les ponts» ou encore «Soigne et tais-toi!» pouvait-on lire sur les pancartes. Cause principale de leur colère: la baisse de salaire de 1% voulue par le Conseil d’État en raison de la crise et des pertes financières massives du Canton. «Une vraie trahison, estime un anesthésiste des HUG. Nous avons été solidaire, nous avons tout donné pendant la pandémie. On s’imaginait avoir une prime et au lieu de ça, on doit se battre pour éviter une coupe dans nos salaires.»