Iran : Les fonctionnaires doivent venir bosser à 6h pour réduire la facture énergétique

Le réveil sonne désormais très tôt pour de nombreux employés des secteurs public et parapublic en Iran , où le gouvernement a avancé à 06H00 le début de la journée de travail, notamment pour réduire la facture énergétique.

Forte consommation en été

«Beaucoup de mal à nous adapter»

Mais être au bureau à 06H00 oblige un certain nombre d’employés à se réveiller vers 04H00 ou 05H00 pour rejoindre leur lieu de travail, parfois très éloigné de leur domicile, notamment dans l’immense agglomération de Téhéran. De plus, «cela relève du casse-tête pour les parents qui doivent emmener leurs enfants à l’école primaire ou au jardin d’enfant», qui ouvrent plus tard, témoigne Morteza à l’AFP. «Depuis deux jours, nous avons beaucoup de mal à nous adapter», ajoute ce fonctionnaire de 44 ans, père de trois enfants.