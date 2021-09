Genève : Les fonctionnaires femmes et hommes sont payés pareil

Le Canton a analysé l’égalité salariale du personnel de l’administration. Aucune discrimination n’a été détectée.

L’étude montre que dans la fonction publique, la différence de salaires entre femmes et hommes est proche de zéro, et que cet écart n’est pas statistiquement significatif. Un cabinet d’audit externe a validé la procédure et les résultats de cette analyse – que sont tenus de faire tous les employeurs genevois de plus de cent personnes, rappelle le gouvernement.