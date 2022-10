Genève : Les fonctionnaires genevois feront grève le 12 octobre

Au rang des exigences figurent l’octroi de l’indexation des salaires pleine et entière, et le versement de l’annuité 2023 à tout le personnel du petit et grand Etat. Ils veulent également le maintien de tous les nouveaux postes (488) prévus dans le projet de budget 2023 et demandent la prise en charge de l’augmentation des coûts de l’énergie dans les entités subventionnées.