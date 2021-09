Ville de Genève – Les fonctionnaires en grève pour contrer le budget

Rendre des livres à la bibliothèque avant d’aller enchaîner des longueurs de crawl? Jeudi, en ville de Genève, un certain nombre d’usagers des installations municipales a vu ses projets contrariés. Et pour cause, une partie de la fonction publique municipale était en grève. En début d’après-midi, quelque 600 personnes ont manifesté dans les rues du centre. Si toutes les infrastructures publiques n’étaient pas concernées, la bibliothèque de la Cité, la piscine des Vernets ou encore le Musée d’art et d’histoire sont restés fermés. «Les gens étaient embêtés, mais pas fâchés», a confié un jeune homme chargé de la vérification des certificats Covid, à l’entrée. Parmi les services les plus mobilisés, la Voirie, dont «98% des camions-poubelles ne sont pas sortis», a fièrement relaté un employé croisé au dépôt. «Ici, la pénibilité, c’est toute l’année. Et on veut nous enlever les primes pour travail pénible? Ils ne pourraient pas commencer par les cadres?»