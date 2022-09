Suisse : Les fonctionnaires suisses mieux payés que les employés du privé

Une nouvelle étude de l’Université de Lucerne montre que les employés de la Confédération gagnent en moyenne jusqu’à un tiers de plus que les personnes travaillant dans une entreprise privée.

Image d’illustration. Beat Mathys

Il y a toujours plus de places de travail dans l’Administration fédérale et les salaires moyens y sont un tiers plus élevés que dans le privé. Ces chiffres ressortent d’une nouvelle étude sur l’emploi dans le secteur public de l’Institut de politique économique de l’Université de Lucerne.

La croissance du nombre d’emplois est supérieure à la moyenne dans l’Administration fédérale depuis plusieurs années, écrit la «SonntagsZeitung».

Cette grande différence s’explique, entre autres, par le profil et la formation des collaborateurs engagés: au sein de la Confédération, 45% des employés ont un diplôme universitaire et 24% un CFC. Dans le secteur privé, la proportion est inversée: 50% ont fait un apprentissage, 27% sont allés à l’université ou dans une haute école. Mais si l’on compare seulement les personnes ayant fait des études supérieures, le salaire moyen reste 13% plus élevé chez les fonctionnaires fédéraux que dans le secteur privé.

Chiffres à affiner

Sollicité par le journal dominical, le service du personnel de la Confédération ne commente pas ces chiffres, expliquant ne pas comprendre comment les salaires moyens ont été calculés dans cette étude.

Christoph Schaltegger a dirigé les recherches de l’Université de Lucerne. Il fait ressortir un mécanisme qui provoque ces différences: «Dans la recherche de personnel qualifié, l’État tire les salaires vers le haut et plombe ainsi la compétitivité des entreprises privées.» Il nuance toutefois les résultats de son étude qui doivent encore être affinés en comparant par exemple plus précisément les fonctions équivalentes dans le secteur public et privé.

Fusions de communes critiquées Le fait que les cantons principalement urbains comme Genève et Bâle-Ville dépensent davantage par habitant pour leurs employés administratifs est un autre élément souligné dans l’étude de l’Université de Lucerne. Christoph Schaltegger en conclut que «les grandes unités ne conduisent pas à plus d’efficacité dans l’administration, au contraire». Il remet donc en cause la tendance à fusionner les entités administratives en Suisses. «On s’est trompé», estime-t-il.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.