Investissements durables: Les fonds d’actions verts ne tiennent pas leurs promesses en matière de climat

Des groupes comme ABB représentent un exemple à suivre, car ils prennent de plus en plus au sérieux la protection du climat et s’engagent à respecter les objectifs climatiques de Paris.

L’idée est séduisante: on investit son argent dans des fonds d’actions durables, ce qui permet de faire fructifier sa fortune tout en faisant du bien. Presque toutes les banques ont aujourd’hui identifié ce besoin et proposent des placements «verts».

Trop peu d’entreprises respectueuses du climat

Dans le domaine, on les appelle «Best in Class», à savoir les meilleurs parmi les comparables. Ainsi, un fonds peut aussi contenir des actions d’une compagnie aérienne qui agit simplement de manière un peu plus respectueuse de l’environnement que ses concurrentes. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise soit vraiment durable.