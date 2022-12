Inondations au Pakistan : Les fonds d’aide épuisés d’ici quelques semaines, alerte l’ONU

L’aide alimentaire d’urgence, destinée aux communautés dévastées par les inondations de cet été au Pakistan , sera épuisée en janvier, a mis en garde jeudi l’ONU, un tiers seulement de l’appel de fonds ayant été reçu. Le Pakistan a été frappé par des pluies de mousson sans précédent au cours de l’été qui ont submergé un tiers du pays, endommagé deux millions de maisons et tué plus de 1700 personnes. «Il est très important pour nous d’assurer la sécurité alimentaire dans les jours et les semaines à venir, pour les personnes touchées par les pluies», a déclaré Julien Harneis, coordinateur humanitaire des Nations unies pour le Pakistan, lors d’une conférence de presse dans la capitale.

Les Nations unies ont lancé un appel pour un peu plus de 816 millions de dollars, mais seulement 262 millions de dollars ont été versés par les donateurs internationaux aux agences de l’ONU et autres ONG. «C’est très inquiétant car d’autres interventions d’urgence dans le monde obtiennent un pourcentage de réponse bien plus élevé et nous n’obtenons pas ce financement ici», a déploré M. Harneis.