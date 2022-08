Suisse : Les fonds de la fille de l’ex-président ouzbek seront restitués

Condamnée en mars 2020 à 13 ans de prison

La fille d’Islam Karimov, dont le régime faisait régner la peur et restait largement inspiré de l’autoritarisme centraliste soviétique avant son décès en 2016, a été condamnée en mars 2020 dans son pays à un peu plus de 13 ans de prison pour extorsion et détournement de fonds. La justice ouzbèke l'accuse de faire partie d'un groupe criminel contrôlant des actifs représentant plus d'un milliard d'euros dans plusieurs pays, dont des propriétés à Londres, Dubaï, un château près de Paris ou encore une villa à Saint-Tropez.