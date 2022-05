protection solaire: Les fonds de teint anti-UV sont-ils efficaces?

Unifier sa peau en la protégeant du soleil? C’est la promesse faite par les cosmétiques qui allient protection solaire et maquillage. Toutefois, ces produits ne se substituent pas à une crème solaire classique.

Michelle Wong, dermatologue et chimiste australienne, montre sur son compte Instagram à quoi correspond la quantité nécessaire de fond de teint pour protéger son visage du soleil.

Le résultat laisse à désirer, alors que le but de ce produit est d’embellir le teint et qu’il suffit généralement d’une ou deux pompes pour couvrir le visage et le haut du cou.