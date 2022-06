Ecologie ou greenwashing? : Les fonds durables ne font plus peur aux banques

Selon un rapport, les exigences des clients ont fait des placements durables «presque la norme» dans une vingtaine de banques privées, dont Credit Suisse et UBS.

Quelles sont les possibilités d’investir son argent de manière durable auprès des banques privées? C’est la question que s’est posée le Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) de l'Université de Zurich. Il vient de publier un nouveau rapport à ce sujet, en collaboration avec la société d’audit et de conseil PwC Suisse.