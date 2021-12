«Influenceurs vulgaires» : Les footballeurs chinois interdits de tatouages

Les joueurs de la sélection nationale chinoise ne pourront plus porter de tatouages et le recrutement de sportifs tatoués est proscrit dans tout le pays.

Le Ministère chinois des sports a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et prié ceux qui en ont de les «enlever», au moment où le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires.

De la musique aux jeux en ligne, en passant par la téléréalité et les cours particuliers, la Chine tente ces derniers mois de reprendre en main sa jeunesse et d’imposer des valeurs viriles, par opposition à une décadence morale qui viendrait de l’étranger. Dans le viseur également, les contenus «vulgaires» diffusés sur le petit écran et les réseaux sociaux, appelés à privilégier plutôt les valeurs «patriotiques».