Votations fédérales - Les footballeurs ont peur pour leurs pelouses

Que veut l’initiative ?

L’initiative vise l’interdiction des pesticides de synthèse en Suisse, dans un délai de dix ans. De nombreux domaines sont concernés: l’agriculture, la production, la transformation et l’importation des denrées alimentaires, l’entretien des espaces verts publics et des jardins privés et la protection d’infrastructures telles que les voies de chemin de fer. Le comité d’initiative insiste sur le fait que les pesticides de synthèse sont dangereux pour la santé et pour l’environnement. Le Parlement et le Conseil fédéral, quant à eux, appellent à rejeter l’initiative, car «elle affaiblirait l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires produites en Suisse et réduirait le choix de denrées alimentaires importées».