Sport et publicité : Les footballeurs, produits marketing dans le secteur de la mode

De plus en plus de sportifs portent des habits réalisés par des marques réputées. Un business qui rapporte aux deux parties.

De plus en plus d’équipes, dont le PSG de Neymar, cherchent à améliorer leur image en signant des partenariats avec des habilleurs.

Le football, condamné au survêtement ? Pas du tout: le costume de ville s’est taillé une place de choix dans le vestiaire des joueurs, une mode gagnant-gagnant pour les clubs, qui veulent renforcer leur «statut», et leurs habilleurs, en quête d’exposition.

Le look de la «Nazionale», notamment sa veste à col mandarin, a détonné, provoquant quelques réactions ironiques sur les réseaux sociaux, mais comme elle, de plus en plus d’équipes se mettent au goût du jour, dans un sport dont les stars brillent autant sur les terrains que dans les pages «mode» des magazines.