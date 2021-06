Sommet Biden-Poutine - Les Forces aériennes scruteront l’espace aérien à Genève

Les parcs des Eaux-Vives et de La Grange seront fermés du 11 au soir au 17 juin au matin pour la rencontre.

Afin d’assurer la sécurité entourant la rencontre entre le président américain, Joe Biden, et le président russe, Vladimir Poutine à Genève, le Conseil fédéral a approuvé une restriction temporaire de l’usage de l’espace aérien du 15 au 17 juin 2021 dans la région de Genève. S’agissant d’une réunion internationale de haut niveau, une telle mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de la rencontre, selon le Conseil fédéral. La Suisse est tenue d’assurer la protection des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international public, tels que les chefs d’États américain et russe. Les Forces aériennes assureront un service de police aérienne et une surveillance renforcée de l’espace aérien.