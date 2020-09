Kurdistan : Les forces américaines à nouveau attaquées en Irak

Depuis la visite en août du Premier ministre irakien à Washington, le rythme des attaques s’est accéléré alors que les États-Unis menacent de partir.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a posé la semaine dernière un ultimatum à l’Irak: soit les attaques cessent, soit Washington ferme son ambassade et rappelle ses 3000 soldats et diplomates.

Le chef de la diplomatie irakienne Fouad Hussein a jugé «dangereuse» la menace américaine de quitter l’Irak, après que le secrétaire d’État Mike Pompeo a posé la semaine dernière un ultimatum à l’Irak: soit les attaques cessent, soit Washington ferme son ambassade et rappelle ses 3000 soldats et diplomates.

«Une nouvelle escalade»

Sur Twitter, Hoshyar Zebari, ex-chef de la diplomatie irakienne et importante figure politique kurde, a dénoncé «une nouvelle escalade visant à troubler la sécurité de l’Irak et du Kurdistan par les mêmes groupes qui attaquent l’ambassade américaine à Bagdad et ses convois». La région autonome du Kurdistan est considérée de longue date comme le seul endroit sûr pour les troupes et les diplomates internationaux en Irak.