Football à Liverpool

Les forces de police sont prêtes!

Au contraire de ce qui a pu être dit, la police du Comté de Merseyside ne voit aucune objection à encadrer les matches du Liverpool FC et d’Everton, quand la compétition aura repris.

La police du Comté de Merseyside, sur le territoire duquel se trouvent les stades d'Anfield Road et Goodison Park, où évoluent à domicile les clubs de Liverpool et d'Everton, s'est déclarée prête à encadrer les matches de ces deux équipes, lorsque la Premier League reprendra.

«En relation avec la délinquance et le désordre, nous ne voyons aucune objection à ce que les matches à domicile d'Everton ou de Liverpool soient joués sur leurs terrains respectifs, poursuit le communiqué. Nous avons de bonnes relations de travail avec les deux clubs et leurs groupes de supporters, et nous nous réjouissons à l'avance de pouvoir travailler ensemble à la reprise de la saison.»